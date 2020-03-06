Глобальное потепление в Украине наступает быстрее, чем в Европе

Темпы потепления в Украине превышают среднеевропейские показатели. Об этом пишет пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что зимой средняя температура воздуха составляла 2°C, что превышает климатическую норму на 6°C. В Европе же, по данным Службы изменений климата Коперника, она была на 3,4°C выше средних температурных показателей периода 1981-2010 годов.
В обсерватории имени Срезневского говорят, что это свидетельствует о том, что в Украине теплеет быстрее, чем в Европе.
Читайте также: Ученые назвали причину аномально теплой зимы - Bloomberg