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Глобальное потепление в Украине наступает быстрее, чем в Европе

Глобальное потепление в Украине наступает быстрее, чем в Европе - Фото
Погода (фото - pixabay.com)
06.03.2020, 16:21

В Украине теплеет быстрее, чем в Европе. Средние показатели температуры воздуха зимой были на 6°C выше нормы

Темпы потепления в Украине превышают среднеевропейские показатели. Об этом пишет пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Сообщается, что зимой средняя температура воздуха составляла 2°C, что превышает климатическую норму на 6°C. В Европе же, по данным Службы изменений климата Коперника, она была на 3,4°C выше средних температурных показателей периода 1981-2010 годов.

В обсерватории имени Срезневского говорят, что это свидетельствует о том, что в Украине теплеет быстрее, чем в Европе.

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Марк Сировой
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