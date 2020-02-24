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Ученые назвали причину аномально теплой зимы - Bloomberg

Ученые назвали причину аномально теплой зимы - Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com
24.02.2020, 12:14

Устойчивая область низкого давления удерживает холод над Арктикой

Устойчивая область низкого давления в Арктике стала причиной аномально теплой зимы в США и Европе, сообщает Bloomberg со ссылкой на метеорологов.

Обычно в районе над Северным полюсом низкое и высокое давление сменяют друг друга, в результате чего арктический холод распространяется южнее. В этом году, рассказывают ученые, сформировавшаяся устойчивая область низкого давления привела к тому, что сильные ветра окружили полярный регион, удерживая в нем холод.

Причины явления пока неизвестны и требуют изучения, как и возможная его связь с климатическими изменениями. По данным службы мониторинга климатических изменений программы Коперник, прошедший январь стал самым теплым в Европе за всю историю наблюдений, средняя температура была выше нормы на 3,1 градуса.

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Денис Юдин
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аномальная зима изменения климата
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