В Киеве февраль бьет температурные рекорды

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По состоянию на 17 февраля в Киеве температура побила два рекорда. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.

По данным наблюдений, столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3° С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также одной из самых теплых. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8° С, что на 0,1° С теплее чем в 1974 году.