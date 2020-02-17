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В Киеве февраль бьет температурные рекорды

В Киеве февраль бьет температурные рекорды - Фото
Фото: depositphotos.com
17.02.2020, 14:14

Специалисты отметили, что 15 и 17 февраля были зафиксированы самые теплые ночи в столице за 140 лет наблюдений

По состоянию на 17 февраля в Киеве температура побила два рекорда. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.

По данным наблюдений, столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3° С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также одной из самых теплых. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8° С, что на 0,1° С теплее чем в 1974 году.

  • 23 декабря в Киеве температура воздуха установила очередной рекорд для этого месяца
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