Январь в Киеве больше напоминал осень, чем зиму - метеорологи

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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура января в Киеве составляла + 0,8 °С, что на 6,4 °С выше климатической нормы. Об этом говорится в сообщении обсерватории.

Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Холодно было 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до - 5,3 °С, а тепло - 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 °С. "Но метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло",- отметили метеорологи.

Осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

Несмотря на то, что в этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, в обсерватории подсчитали новые климатические нормы.

Новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2 °С, и выше предыдущего значения на 2,4°С.

Новая норма осадков составляет 37 мм, что меньше от предыдущего значения на 11 мм.