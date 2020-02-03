Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

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В течение дня 3 февраля максимально предполагается + 2, + 6 градусов, на юге на несколько градусов выше, в течение этой недели похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается сильный ветер, дождь, местами с мокрым снегом.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Киевской области и столице, в течение суток 3 февраля порывы ветра будут достигать 15-18 м / с (І уровень опасности, желтый).

Фото: meteo.gov.ua

"На севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью" - уточнила Диденко. Она добавила, что в Киеве до +4 градуса, ветер.

"Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов", - предупредила синоптик.