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Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
03.02.2020, 08:49

По прогнозам Укргидрометцентра, по всей территории страны ожидаются осадки

В течение дня 3 февраля максимально предполагается + 2, + 6 градусов, на юге на несколько градусов выше, в течение этой недели похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается сильный ветер, дождь, местами с мокрым снегом. 

По прогнозам Укргидрометцентра, в Киевской области и столице, в течение суток 3 февраля порывы ветра будут достигать 15-18 м / с (І уровень опасности, желтый).

Фото: meteo.gov.ua

"На севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью" - уточнила Диденко. Она добавила, что в Киеве до +4 градуса, ветер.

"Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов", - предупредила синоптик.

  • 5 февраля в Карпатах и ​​Прикарпатье прогнозируют сложные погодные условия: снег и мокрый снег, 6 февраля на юге с дождем, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра 17-22 м/с, метели.
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Наталья Диденко погода карта похолодание
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