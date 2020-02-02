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Погода. В Украину идет похолодание, ожидают дождь и мокрый снег

Погода. В Украину идет похолодание, ожидают дождь и мокрый снег - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.02.2020, 09:26

Синоптики составили прогноз на ближайшие пять дней

Сегодня, 2 февраля, в Украине ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, днем ​​температура воздуха составит от 5° до 15° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные, в Карпатах местами значительные осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 5-10°, в южной части местами 13-15°.

В Киеве и Киевской области 2 февраля сохранится облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью в столице 3-5° тепла, днем ​​7-9°; по области ночью 1-6° тепла, днем ​​5-10 °.

Отмечается, что 3-4 февраля, сохранится облачная погода. В западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются дождь и мокрый снег, в Карпатах и ​​на Закарпатье значительные осадки, в южных областях небольшой дождь, 3 февраля в восточных и Запорожской областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков. 3 февраля, ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с; 4 февраля в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​3-8°, в Одесской области и в Крыму до 12° тепла; 4 февраля в северных, восточных и центральных областях ночью около 0°, днем ​​1-5° тепла.

В Киеве 3-4 февраля ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 3 февраля местами порывы 15-20 м / с. Температура 3 февраля ночью 1-6° тепла, днем ​​3-8° тепла; 4 февраля ночью около 0°, днем ​​1-5° тепла.

В течение 5-6 февраля синоптики прогнозируют в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях, 5 февраля в Карпатах и ​​Прикарпатье сложные погодные условия: снег и мокрый снег, 6 февраля на юге с дождем, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра 17-22 м/с, метели. 5 февраля температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью и днем ​​3-8° мороза, в Крыму днем ​​5-10° тепла); 6 февраля ночью 1-7° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах ночью 7-12 мороза, днем ​​4-9° мороза.

На остальной территории без существенных осадков, снижение температуры 5 февраля ожидается 1-6° мороза, днем ​​около 0°, 6 февраля ночью 4-10° мороза, днем ​​0-5° мороза.

В столице 5-6 февраля без существенных осадков. В то же время ожидается снижение температуры 5 февраля ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°; 6 февраля ночью 4-9° мороза, днем ​​от 1° тепла до 4° мороза.

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