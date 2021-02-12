Потепление грозит Украине появлением нетипичных инфекционных болезней – глава Минэкологии

Среднегодовое повышение температуры на территории Украины из-за глобального потепления чревато не только наводнениями в Карпатах, превращением степей в пустыни, затоплением прибрежных территорий и нехваткой питьевой воды в центре и на юге, а и появлением очагов нетипичных болезней. Об этом заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский, пишет РБК-Украина.

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Он считает, что инфекции из южных областей могут "перебраться" севернее: например, через расширение ареала обитания энцефалитного клеща.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания", – предостерег министр.

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Абрамовский полагает, что из-за повышения температур в Украине вполне возможны "изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", но при этом считает, что "сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев".

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Евгений Пилипенко

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