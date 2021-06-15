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Момент для необратимого глобального потепления, вероятно, уже наступил – ученые

15.06.2021, 14:51
Момент для необратимого глобального потепления, вероятно, уже наступил – ученые - Фото
Над тюленями-крабоедами, Антарктика. (Фото: Florian Ledoux/naturettl.com)

Ученый Маркус Рекс, возглавивший крупнейшую в истории арктическую экспедицию, заявил, что переломный момент для необратимого глобального потепления, вероятно, уже наступил. Об этом сообщает France 24.

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По его словам, свидетельство этого – исчезновение летнего морского льда в Арктике. Рекс говорит, что весной 2020-ого таяние льдов в Арктике происходило быстрее, чем когда-либо.

"Только оценка в ближайшие годы позволит нам определить, сможем ли мы оставить круглогодичный арктический морской лед с помощью сурового климата. Исчезновение летнего морского льда в Арктике – одна из первых наземных мин на этом минном поле, один из переломных моментов, который мы начинаем, когда слишком далеко заходим в потепление. И можно по существу спросить, не наступили ли мы еще на эту мину и уже не засчитали начало взрыва", – сказал ученый.

Его экспедиция вернулась в Германию после 389 дней дрейфа через Северный полюс. 

Читайте также: Циркуляция воды в Атлантике худшая за 1000 лет: ученые говорят о необратимых последствиях

Станислав Стороженко
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арктика лед маркус рекс ученый экспедиция экология глобальное потепление
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