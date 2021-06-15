Момент для необратимого глобального потепления, вероятно, уже наступил – ученые

Ученый Маркус Рекс, возглавивший крупнейшую в истории арктическую экспедицию, заявил, что переломный момент для необратимого глобального потепления, вероятно, уже наступил. Об этом сообщает France 24.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, свидетельство этого – исчезновение летнего морского льда в Арктике. Рекс говорит, что весной 2020-ого таяние льдов в Арктике происходило быстрее, чем когда-либо.

"Только оценка в ближайшие годы позволит нам определить, сможем ли мы оставить круглогодичный арктический морской лед с помощью сурового климата. Исчезновение летнего морского льда в Арктике – одна из первых наземных мин на этом минном поле, один из переломных моментов, который мы начинаем, когда слишком далеко заходим в потепление. И можно по существу спросить, не наступили ли мы еще на эту мину и уже не засчитали начало взрыва", – сказал ученый.

Его экспедиция вернулась в Германию после 389 дней дрейфа через Северный полюс.

Читайте также: Циркуляция воды в Атлантике худшая за 1000 лет: ученые говорят о необратимых последствиях

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.