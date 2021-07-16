Луна спровоцирует наводнения в прибрежных районах в 2030-х – NASA

Колебания орбиты Луны вместе с повышением уровня мирового океана спровоцируют наводнения в прибрежных районах в середине 2030-х годов. К таким выводам пришла группа ученых NASA, сообщается на сайте Американского аэрокосмического агентства.

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В публикации отмечается, что связанные с приливами наводнения случаются в прибрежных районах и сейчас, в частности в США. Однако к середине 2030-х они станут сильнее.

Основная причина этому – регулярное колебание орбиты Луны, которое влияет на гравитационное притяжение спутника Земли и соответственно на силу приливов.

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Ученые отмечают, что цикл колебания орбиты Луны длится 18,6 лет. Во время первой половины цикла приливы угнетаются, во время второй – усиливаются.

Сейчас Луна находится во второй фазе цикла, но уровень моря вдоль у большей части побережья США еще не поднялся настолько, чтобы даже с такой "лунной помощью" приливы регулярно превышали пороговые значения затопления, пишут в NASA.

Однако в 2030-х это изменится, предупреждают исследователи. Луна снова будет во второй фазе цикла, а уровень мирового океана повысится на фоне потепления.

"В колебании Луны нет ничего нового или опасного – впервые о нем сообщили в 1728 году. Новым является то, как одно из эффектов колебания на гравитационное притяжение Луны (главную причину земных приливов) будет сочетаться с повышением уровня моря в результате потепления планеты", – резюмировали ученые.

В июле в Минэкологии предупредили, что Украина переходит в зону погодных катаклизмов и сверхвысоких температур, из-за чего есть угроза опустынивания.

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Марк Сировой

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