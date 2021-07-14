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NASA показало фото крупнейшего спутника Марса. Он может врезаться в Красную планету

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 12:51
NASA показало фото крупнейшего спутника Марса. Он может врезаться в Красную планету - Фото
Спутник Марса Фобос (фото - NASA, JPL-Caltech, University of Arizona)⁣

Американское аэрокосмическое агентство NASA показало в Instagram новое фото крупнейшего спутника Марса – Фобоса. Однажды он может врезаться в красную планету.

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Фото названного в честь греческого бога страха спутника было сделано с помощью камеры HiRISE, которая установлена на орбитальной станции Mars Reconnaissance Orbiter spacecraft. Съемка происходила на высоте 6800 км над поверхностью Марса. Нажмите на фото, чтобы увеличить.

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На кадре можно заметить большой ударный кратер Стикни, по бокам канавки – результат взаимного гравитационного притяжения планеты и спутника.

В NASA отмечают, что Фобос приближается к Марсу со скоростью 1,8 метра за столетие. Через 50 млн лет он либо врежется в Красную планету, либо может быть разорван в кольцо из обломков.

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Марк Сировой
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спутник nasa Марс космос фобос
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