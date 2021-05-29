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Ровер NASA Curiosity снял сияющие облака на Марсе – анимированные фото

29.05.2021, 14:34
Ровер NASA Curiosity снял сияющие облака на Марсе – анимированные фото - Фото
Сияющие облака на Марсе (фото - NASA, JPL-Caltech, MSSS)

Марсоход NASA Curiosity сфотографировал сияющие облака на Марсе. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

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Как отмечается, пасмурная погода редка на Марсе и случается, как правило, на экваторе в самое холодное время года, когда красная планета наиболее удалена от Солнца. Но два года назад ученые заметили, что над Curiosity облака формировались раньше, чем ожидалось.

В этом году в NASA приступили к изучению таких "ранних" облаков, которые начали появляться в конце января. Curiosity удалось получить изображения тонких облаков, заполненных кристаллами льда, которые рассеивали свет заходящего Солнца.

Вот скомпилированное из шести кадров фото дрейфующих облаков над горой Шарп. Оно было сделано 19 марта 2021-го (на 3063 марсианский день или соль миссии).

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А вот так выглядели облака после заката на Марсе 31 марта (3075 соль). Их сняли с помощью навигационных камер на мачте Curiosity.

Это – облака после заката 28 марта (3072 соль).

А здесь изображены перламутровые облака, снятые 5 марта (3048 соль). Изображение собрано из пяти кадров, сделанных прибором MastCam.

В NASA считают, что эти сияющие облака парят выше, чем большинство других на Марсе (60 км над поверхностью). На такой высоте – очень холодно, вероятно, снятые Curiosite состоят из замороженного углекислого газа или сухого льда.

Сейчас ученые пытаются установить высоту облаков, но потребуется более детальный проводят анализ, чтобы точно назвать их состав, снятых Curiosity, добавили в JPL.

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Марк Сировой
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Марс марсоход Curiosity облака космос
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