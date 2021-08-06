Гольфстрим и ряд течений нестабильны, это грозит катастрофами в будущем – ученые
Гольфстрим и другие течения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) нестабильны, это может привести к катастрофам в будущем. Об этом говорится в исследовании ученых из Потсдамского института климатических изменений, Свободного университета Берлина и Университета Эксетера, которое в академическом изложении опубликовано в журнале Nature и в кратком с комментариями – пересказано The Guradian.
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Отмечается, что ученые обнаружили "почти полную потерю устойчивости" течений АМОС за последнее столетие. В 2018-м течения уже достигли максимального замедления за 1600 лет, однако новый анализ показывает, что они могут приближаться к остановке.
"Признаки дестабилизации (течений, – ред.) уже видимы. Это то, чего я не ожидал и нахожу пугающим. Этому просто нельзя позволить случиться", – говорит автор исследования Никлас Боерс из Потсдамского института.
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Ученые предупреждают, что остановка течений АМОС может привести к катастрофическим последствиям во всем мире:
– нарушить режим дождей, от которых зависит питание миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке;
– способствовать усилению штормов и понижению температуры в Европе, а также повышению уровня моря на востоке Северной Америки;
– поставить под угрозу тропические леса Амазонки и ледяные щиты Антарктики.
Сложность системы течений AMOC и неопределенность по вопросу глобального потепления делают сейчас невозможным прогноз даты коллапса, говорится в публикации. Он может произойти через десятилетие, два или несколько столетий. Боерс отмечает, что пока и точно неясно, какой уровень выбросов СО2 вызовет коллапс АМОС.
"Поэтому единственное, что нужно сделать, – это снизить выбросы до как можно более низкого уровня. Вероятность возникновения этого чрезвычайно сильного удара увеличивается с каждым граммом CO2, который мы выбрасываем в атмосферу", – подытожил ученый.
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