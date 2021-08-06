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Гольфстрим и ряд течений нестабильны, это грозит катастрофами в будущем – ученые

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 13:09
Гольфстрим и ряд течений нестабильны, это грозит катастрофами в будущем – ученые - Фото
Атлантический океан (фото - Depositphotos.com)

Гольфстрим и другие течения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) нестабильны, это может привести к катастрофам в будущем. Об этом говорится в исследовании ученых из Потсдамского института климатических изменений, Свободного университета Берлина и Университета Эксетера, которое в академическом изложении опубликовано в журнале Nature и в кратком с комментариями – пересказано The Guradian.  

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Отмечается, что ученые обнаружили "почти полную потерю устойчивости" течений АМОС за последнее столетие. В 2018-м течения уже достигли максимального замедления за 1600 лет, однако новый анализ показывает, что они могут приближаться к остановке.

"Признаки дестабилизации (течений, – ред.) уже видимы. Это то, чего я не ожидал и нахожу пугающим. Этому просто нельзя позволить случиться", – говорит автор исследования Никлас Боерс из Потсдамского института.

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Ученые предупреждают, что остановка течений АМОС может привести к катастрофическим последствиям во всем мире:

– нарушить режим дождей, от которых зависит питание миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке;

– способствовать усилению штормов и понижению температуры в Европе, а также повышению уровня моря на востоке Северной Америки;

– поставить под угрозу тропические леса Амазонки и ледяные щиты Антарктики.

Сложность системы течений AMOC и неопределенность по вопросу глобального потепления делают сейчас невозможным прогноз даты коллапса, говорится в публикации. Он может произойти через десятилетие, два или несколько столетий. Боерс отмечает, что пока и точно неясно, какой уровень выбросов СО2 вызовет коллапс АМОС.

"Поэтому единственное, что нужно сделать,  это снизить выбросы до как можно более низкого уровня. Вероятность возникновения этого чрезвычайно сильного удара увеличивается с каждым граммом CO2, который мы выбрасываем в атмосферу", – подытожил ученый.

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Марк Сировой
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гольфстрим течения атлантический океан климат катастрофа
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