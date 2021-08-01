"Их очень много". В реках Украины обнаружили следы препаратов для больных COVID-19

В реках Украины обнаружили следы препаратов, которые используются при лечении больных коронавирусной болезнью COVID-19. Их "очень много", рассказал Дом замминистра экологии Михаил Хорев.

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По его словам, недавно был проведен первичный анализ трех основных рек, из которых вода поставляется населению. Это – Днепр, Днестр и Северский Донец.

Хорев объяснил, что фармпрепараты выводятся из организма и рано или поздно попадают в воду. В последнее время наблюдается тенденция со следами препаратов для больных COVID-19.

"COVID-препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", – сказал он.

Замминистра говорит, что аналогичная ситуация наблюдается в Европе. По его словам, европейцы считают, что это признак недостаточно эффективной работы очистных сооружений.

Он также сообщил, что в воде нашли пестициды, которые смываются с распаханных земель. Однако их оказалось меньше, чем ожидали экологи.

Также в украинских речках повышено содержание цинка. Экологи предполагают, что это естественное состояние украинских рек, и изучают эту гипотезу.

Большой же проблемой Хорев назвал наличие фосфатов, которые используются при производстве моющих средств. Он объяснил, что с фосфатами плохо справляются очистительные сооружения – поэтому в Украине решили вводить ограничение на их использование.

В целом, говорит замминистра, ситуация с речками в Украине – не худшая в Европе.

"Бояться на самом деле пока ничего. Мы не можем сказать, что у нас состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе, потому что нет еще глубинных исследований, мы их только начали. Исследования по водной рамочной директиве занимают три года. Оценивается достаточно большой спектр...Словаки, которые делали у нас скрининг, остались довольны результатом. Они сказали, что в целом ваши реки находятся в гораздо лучшем состоянии, чем все о них думают", – подытожил он.

В конце июня сообщалось, что в водах Днепр оказался на грани экологической катастрофы – в реке обнаружили 161 загрязнитель.

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Марк Сировой

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