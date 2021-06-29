Экологи назвали катастрофическим состояние Днепра. В воде нашли 161 загрязнитель

В водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель – река оказалась на грани экологической катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

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В поверхностных водах нашли такие вещества-загрязнители как гербицид атразин, металлы кадмий и никель. По словам экологов, эти загрязнения угрожают здоровью населения Украины и могут привести к экологической катастрофе.

Также последние исследования выявили серьезные превышения содержания синтетических веществ в воде. Речь идет о сельскохозяйственных ядохимикатах, фармацевтических препаратах, синтетическом мускусе (используется в парфюмерии) и тяжелых металлах (цинке, меди, ртути).

В Днепре также массового гибнет рыба. Причинами мора экологи называют цветение и обмеление реки.

Исследование проводилось в рамках аудита эффективности программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления Днепра на период до 2021 года.

В Счетной палате заявили, что если экологическая ситуация в Днепре не улучшится, вода и дальше будет загрязняться. Тогда возникнет необходимость полной очистки бассейна реки. Траты могут более чем в 2000 раз превысить запланированные бюджетом расходы. В Счетной палате также заявили, что за четыре года на оздоровление вод Днепра из бюджета выделили только 4,2 млн грн.

В мае 2020-го в СНБО заявили, что в некоторых реках Украины может случиться дефицит воды, которая используется человеком.

8 июня 2021-го глава Государственной экоинспекции Андрей Малеваный сообщил, что промышленность нанесла более 67 млн грн ущерба экологии Украины в первом квартале 2021 года.

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Оксана Житнюк

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