Украине грозит дефицит воды в реках – СНБО

В некоторых реках Украины может случиться дефицит воды, которая используется человеком. Об этом сообщило Госагентство водных ресурсов сообщило на заседании Совета нацбезопасности и обороны, передает пресс-служба СНБО.
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Отмечается, что с дефицитом могут столкнуться реки, которые имеют значительную антропогенную нагрузку. Причина – последние пять лет в стране были маловодными.
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В связи с такими прогнозами, участники заседания СНБО утвердили протокольное решение о рекомендациях Кабмину по обеспечению водной безопасности страны в 2020-м году. Также они инициировали разработку новой водной стратегии государства.
Помимо того, секретарь СНБО Алексей Данилов предложил провести полную инвентаризацию подземных источников питьевых вод и артезианских скважин, чтобы включить их в систему водоснабжения.
На заседании также говорилось о необходимости привлечь дополнительного финансирования, чтобы модернизировать центральную систему водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.
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