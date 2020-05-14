Украине грозит дефицит воды в реках – СНБО

Река (фото - pixabay)

В некоторых реках Украины может случиться дефицит воды, которая используется человеком. Об этом сообщило Госагентство водных ресурсов сообщило на заседании Совета нацбезопасности и обороны, передает пресс-служба СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что с дефицитом могут столкнуться реки, которые имеют значительную антропогенную нагрузку. Причина – последние пять лет в стране были маловодными.

Смотрите также: В 1110-м Луна исчезла с небосвода. Ученые объяснили, почему так произошло

В связи с такими прогнозами, участники заседания СНБО утвердили протокольное решение о рекомендациях Кабмину по обеспечению водной безопасности страны в 2020-м году. Также они инициировали разработку новой водной стратегии государства.

Помимо того, секретарь СНБО Алексей Данилов предложил провести полную инвентаризацию подземных источников питьевых вод и артезианских скважин, чтобы включить их в систему водоснабжения.

На заседании также говорилось о необходимости привлечь дополнительного финансирования, чтобы модернизировать центральную систему водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

В начале мая глава Черниговской облгосадминистрации сообщил , что уровень воды в Десне упал до исторического минимума в районе Чернигова.

Вчера сообщалось , что во временно оккупированном Крыму полностью высохли верховья Белогорского водохранилища - одного из крупнейших.

Читайте также: Климат. Почти высох крупнейший в мире водопад Виктория: видео