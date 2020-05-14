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Украине грозит дефицит воды в реках – СНБО

Украине грозит дефицит воды в реках – СНБО - Фото
Река (фото - pixabay)
14.05.2020, 06:46

Последние пять лет в Украине были маловодными. В 2020-м в активно используемых людьми реках может возникнуть дефицит воды, отмечают в СНБО

В некоторых реках Украины может случиться дефицит воды, которая используется человеком. Об этом сообщило Госагентство водных ресурсов сообщило на заседании Совета нацбезопасности и обороны, передает пресс-служба СНБО.

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Отмечается, что с дефицитом могут столкнуться реки, которые имеют значительную антропогенную нагрузку. Причина – последние пять лет в стране были маловодными.

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В связи с такими прогнозами, участники заседания СНБО утвердили протокольное решение о рекомендациях Кабмину по обеспечению водной безопасности страны в 2020-м году. Также они инициировали разработку новой водной стратегии государства.

Помимо того, секретарь СНБО Алексей Данилов предложил провести полную инвентаризацию подземных источников питьевых вод и артезианских скважин, чтобы включить их в систему водоснабжения.

На заседании также говорилось о необходимости привлечь дополнительного финансирования, чтобы модернизировать центральную систему водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой.

  • В начале мая глава Черниговской облгосадминистрации сообщил, что уровень воды в Десне упал до исторического минимума в районе Чернигова.
  • Вчера сообщалось, что во временно оккупированном Крыму полностью высохли верховья Белогорского водохранилища - одного из крупнейших.  

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Марк Сировой
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