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Уровень воды в Десне упал до исторического минимума – глава Черниговской ОГА

Уровень воды в Десне упал до исторического минимума – глава Черниговской ОГА - Фото
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05.05.2020, 07:27

Сейчас уровень воды в Десне в районе Чернигова упал на пять метров ниже нормы. Это происходит впервые за все 140 лет наблюдений

Уровень воды в Десне в районе Чернигова сейчас составляет 145 см над "0" поста, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко в Facebook.

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По его словам, нормальным в этот период является показатель 680 см, поскольку обычно в это время происходит пик весенних паводков.

"Паводки (сейчас, -ред.) вообще отсутствуют - ни в одном месте вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки тоже нет. Фактически Десна питается исключительно из грунтовых вод. За 140 лет наблюдений такая ситуация зафиксирована впервые", - сообщил чиновник.

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Прокопенко говорит, что летом при засушливой погоде и отсутствии осадков уровень воды может упасть до критических 50-70 см.

Сейчас в области опустили все 1715 затворов на водорегулирующих сооружениях, чтобы сохранить воду в каналах для питьевого водоснабжения и аграрных целей. Нынешнего объема в 10 млн кубометров "более-менее достаточно", считает чиновник.

Также Прокопенко сообщил, что при ОГА создадут рабочую группу, которая будет выявлять нарушения в охраняемых прибрежных зонах. По его словам, все чаще приходят сообщения о незаконной хозяйственной деятельности, которая приводит к истощению лугов и пастбищ, что негативно влияет на водоемы.

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Марк Сировой
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