В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, жителей эвакуировали: видео

Сегодня, 1 мая, произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. Сотрудники МЧС успели эвакуировать жителей из находящихся поблизости населенных пунктов. Об этом сообщает местное отделение Радио Свобода.

По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Эвакиуровали около 12 тысяч жителей трех микрорайонов, расположенных рядом с водохранилищем.

Кроме того начат вывоз людей из еще четырех районов, находящихся под угрозой подтопления.

На место бедствия приехали президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, премьер-министр Абдулла Арипов, руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и других организаций.

В пресс-службе президента Узбекистана уверяют, что ситуация взята под контроль, оснований для паники нет.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды. Высота водоема составляет 28,8 метра.