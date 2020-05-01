В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, жителей эвакуировали: видео

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В Сырдарьинской области Узбекистана прорвало дамбу Сардобинского водохранилища, жителей эвакуировали

Сегодня, 1 мая, произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. Сотрудники МЧС успели эвакуировать жителей из находящихся поблизости населенных пунктов. Об этом сообщает местное отделение Радио Свобода.

По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Эвакиуровали около 12 тысяч жителей трех микрорайонов, расположенных рядом с водохранилищем.

Кроме того начат вывоз людей из еще четырех районов, находящихся под угрозой подтопления.

На место бедствия приехали президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, премьер-министр Абдулла Арипов, руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и других организаций.

В пресс-службе президента  Узбекистана уверяют, что ситуация взята под контроль, оснований для паники нет.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды. Высота водоема составляет 28,8 метра.

  • 25 января 2019 года в юго-восточном штате Минас-Жерайс (Бразилия) прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 165 человек.
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Теги: дамба, водохранилище, узбекистан
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