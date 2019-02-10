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10.02.2019, 23:56

Прорыв плотины в Бразилии: значительно возросло число жертв

Прорыв плотины в Бразилии: значительно возросло число жертв - Фото
Фото: EPA

По данным спасателей, среди найденных тел девять человек еще не опознали

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Количество жертв в результате прорыва дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс (Бразилия) увеличилось до 165 человек. Об этом сообщает UOL.

Представители гражданской обороны штата Минас-Жерайс отметили, что среди найденных тел девять еще не опознаны. "Еще 160 человек считаются пропавшими без вести", - отмечается в сообщении

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Их поиски продолжаются.

Грязевая лавина, вызванная прорывом дамбы, случившимся около полудня 25 января, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы выясняются. Шахта, пострадавшая при прорыве дамбы, разрабатывалась крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компанией Vale. Техническую экспертизу разрушенной дамбы в сентябре и январе проводила немецкая компания.

По состоянию на 30 января число погибших достигло 99 человек.

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Теги: погибшие, Бразилия, дамба
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