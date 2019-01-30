Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Число погибших возросло до 99

Реклама
Реклама

Число жертв грязевого потока, возникшего из-за обрушения дамбы в Бразилии возросло до 99 человек, еще 259 числятся пропавшими. Об этом сообщает Globo со ссылкой на управлении гражданской обороны бразильского штата Минас-Жерайс.

Удалось установить личности 57 погибших. Пропавшие 259 человек тоже, по всей вероятности, погибли. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Реклама

В район катастрофы отправили 400 правоохранителей, которые постараются не допустить мародерства.

Грязевая лавина, вызванная прорывом дамбы, случившимся около полудня 25 января, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы выясняются. Шахта, пострадавшая при прорыве дамбы, разрабатывалась крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компанией Vale. Техническую экспертизу разрушенной дамбы в сентябре и январе проводила немецкая компания.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Бразилия, дамба, плотина, бедствие, катастрофа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Прорыв плотины в Бразилии: тела продолжают находить - видео
Прорыв плотины в Бразилии: тела продолжают находить - видео
Отец Павла Гриба: У сына симптомы болезни Альцгеймера - видео
Отец Павла Гриба: У сына симптомы болезни Альцгеймера - видео
СМИ узнали, в чье авто в Днепре стреляли из гранатомета - видео
СМИ узнали, в чье авто в Днепре стреляли из гранатомета - видео
Транспорт Кабмин одобрил сокращение формальностей на таможне
Стало известно, сколько бизнес-партнеров у Зеленского
Люди Стало известно, сколько бизнес-партнеров у Зеленского
Зе бизнес. Как устроена фабрика смеха Владимира Зеленского
Медиарынок Зе бизнес. Как устроена фабрика смеха Владимира Зеленского
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Прорыв плотины в Бразилии: тела продолжают находить - видео
Прорыв плотины в Бразилии: тела продолжают находить - видео
Отец Павла Гриба: У сына симптомы болезни Альцгеймера - видео
Отец Павла Гриба: У сына симптомы болезни Альцгеймера - видео 30.01.19, 22:21
СМИ узнали, в чье авто в Днепре стреляли из гранатомета - видео
СМИ узнали, в чье авто в Днепре стреляли из гранатомета - видео 30.01.19, 21:28
На Корсике человек стрелял по прохожим, есть погибший - видео
На Корсике человек стрелял по прохожим, есть погибший - видео 30.01.19, 20:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 