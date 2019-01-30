Прорыв плотины в Бразилии: тела продолжают находить - видео

Число жертв грязевого потока, возникшего из-за обрушения дамбы в Бразилии возросло до 99 человек, еще 259 числятся пропавшими. Об этом сообщает Globo со ссылкой на управлении гражданской обороны бразильского штата Минас-Жерайс.

Удалось установить личности 57 погибших. Пропавшие 259 человек тоже, по всей вероятности, погибли. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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В район катастрофы отправили 400 правоохранителей, которые постараются не допустить мародерства.

Грязевая лавина, вызванная прорывом дамбы, случившимся около полудня 25 января, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. Причина катастрофы выясняются. Шахта, пострадавшая при прорыве дамбы, разрабатывалась крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компанией Vale. Техническую экспертизу разрушенной дамбы в сентябре и январе проводила немецкая компания.