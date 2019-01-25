В Бразилии прорвало плотину: в грязи пропали 200 человек - видео

По меньшей мере 200 человек пропали без вести в результате прорыва плотины, который произошел в пятницу, 25 января, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел на шахте, принадлежащей бразильской горнодобывающей компании Vale SA. Затопило часть муниципалитета Вила Фортек.

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В пожарной службе города Белу-Оризонти говорят, многие люди оказались в ловушке, отрезанные от внешнего мира потоками воды и ила.

В компании Vale SA сообщили, что в административных зданиях на плотине, которые затопило водой и илом, находились люди, поэтому не исключено, что есть погибшие.

Пока информации о жертвах не поступало. Людей из районов, оказавшихся в зоне стихийного бедствия, эвакуируют с помощью вертолетов.

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