Экстренная посадка. Пассажир кричал "аллах акбар" в салоне: видео

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После посадки самолета возмутителя спокойствия задержала полиция

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Transavia совершил экстренную посадку в Ницце (Франция) из-за пассажира, который выкрикивал "Аллах Акбар" и пытался прорваться в кабину пилотов. Об этом сообщает Airlive.

Самолет совершал рейс Париж - Тунис. Инцидент произошел в четверг, однако, известно о нем стало только сегодня.

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Гражданин Туниса начал молиться во время рейса, а затем попытался проникнуть в кабину пилотов. Он вел себя крайне агрессивно. Понадобилось несколько человек, чтобы удержать его.

После посадки самолета 30-летнего тунисца задержала полиция.

22 января в России пьяный пассажир рейса Сургут - Москва пытался проникнуть в кабину пилотов и изменить курс следования самолета. В связи с возникшей на борту ситуацией, командир лайнера совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. 

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Теги: самолет, франция, экстренная посадка
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