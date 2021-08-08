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С сегодняшнего дня Украина начала жить в долг у природы – Госэкоинспекция

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2021, 12:13
С сегодняшнего дня Украина начала жить в долг у природы – Госэкоинспекция - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

8 августа Украина начала "жить в долг у природы" – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год. Об этом в Facebook сообщил председатель Госэкоинспеции Андрей Малеваный. 

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"Эту дату рассчитали исследователи Global Footprint Network. Ежегодно эксперты анализируют использование природных ресурсов в разных странах мира и на планете в целом и отмечают День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля", – пишет Малеваный.

Он напоминает, что ресурсы планеты не безграничны: "Загрязняя воду токсическими веществами, засоряя Землю пластиком и хаотически добывая полезные ископаемые человечество приближает Землю к полному истощению. А это – неутешительное будущее для всей цивилизации". 

По его словам, единственный выход – изменить подход к потреблению ресурсов: "Для этого каждый из нас должен уменьшить свой экологический след — объем использованной энергии, воды и прочее. Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее".

Также он уточнил, что если каждый год День экологического долга будет смещаться на пять дней, то в 2050-м объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. Сейчас в Украине динамика положительная: в 2020-м эта дата пришлась на две недели раньше – 24 июля.

Владислав Сердюк
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экология Андрей Малеваный Госэкоинспеция
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