UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Самая высокая гора Альп. Монблан стал ниже почти на метр за четыре года – ученые

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 14:40
Самая высокая гора Альп. Монблан стал ниже почти на метр за четыре года – ученые - Фото
Depositphotos_68095539_s-2019

Самая высокая гора Альп Монблан стала ниже почти на метр за последние четыре года. К таким выводам пришли французские ученые, передает AFP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В середине сентября исследователи проводили экспедицию на Монблане и измерили ее высоту. Она составила 4807,81 м. Это почти на метр ниже их последней оценки от 2017 года – 4808,72 м.

На фоне обеспокоенности из-за изменений климата гора теряет в среднем по 13 см в год с 2001-го. Однако ученые призывают не торопиться с однозначными выводами.

"Задача климатологов, гляциологов и других ученых – изучить все собранные данные и выдвинуть все теории, объясняющие это явление", – заявили исследователи на пресс-конференции у подножия горы.

Ученые говорят, что высота Монблана менялась с незапамятных времен. Ее скалистый пик находится на высоте 4792 м, а остальная часть вершины по сути является огромным сугробом, который меняется в зависимости от сильных ветров и осадков. Например, в 2007-м ученые фиксировали наибольшую высоту Монблана – 4810,9 м. 

Исследователи измеряют высоту каждые два года, чтобы создать модель ледяного покрова и внести точные параметры в банк данных, который будет доступен всем экспертам.

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже. Вот что всех нас ждет

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
климат горы Альпы Монблан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 