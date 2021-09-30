Самая высокая гора Альп. Монблан стал ниже почти на метр за четыре года – ученые

Самая высокая гора Альп Монблан стала ниже почти на метр за последние четыре года. К таким выводам пришли французские ученые, передает AFP.

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В середине сентября исследователи проводили экспедицию на Монблане и измерили ее высоту. Она составила 4807,81 м. Это почти на метр ниже их последней оценки от 2017 года – 4808,72 м.

На фоне обеспокоенности из-за изменений климата гора теряет в среднем по 13 см в год с 2001-го. Однако ученые призывают не торопиться с однозначными выводами.

"Задача климатологов, гляциологов и других ученых – изучить все собранные данные и выдвинуть все теории, объясняющие это явление", – заявили исследователи на пресс-конференции у подножия горы.

Ученые говорят, что высота Монблана менялась с незапамятных времен. Ее скалистый пик находится на высоте 4792 м, а остальная часть вершины по сути является огромным сугробом, который меняется в зависимости от сильных ветров и осадков. Например, в 2007-м ученые фиксировали наибольшую высоту Монблана – 4810,9 м.

Исследователи измеряют высоту каждые два года, чтобы создать модель ледяного покрова и внести точные параметры в банк данных, который будет доступен всем экспертам.

В декабре 2020-го власти Непала и Китая пересмотрели высоту Эвереста: гора официально "стала выше".

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Марк Сировой

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