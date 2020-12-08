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Высоту Эвереста пересмотрели – теперь он "выше"

08.12.2020, 12:40
Высоту Эвереста пересмотрели – теперь он
Эверест (фото - pexels) Фото: pexels

Министерства иностранных дел, а также Службы геодезии Непала и Китай согласовали новые данные о высоте горы Эверест – теперь она на 0,86 м выше, чем было официально принято считать ранее. Об этом сообщает BBC

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Отныне высота самой высокой горы в мире - 8 848,86 м.

Сообщается, что до сих пор страны расходились во мнениях, стоит ли включать в измерения снежную шапку на верхушке горы.

Китайские власти заявляли, что Эверест следует измерять по высоте скалы – измерения китайских специалистов ставили гору на четыре метра ниже, чем измерения в Непале.

Вопрос высоты горы оставался актуальным, так как некоторые геологи полагали, что сильное землетрясение в 2015 году могло на нее повлиять.

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Станислав Стороженко
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