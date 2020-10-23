Эверест снова закроют для туристов. В местной деревне выявлен новый случай COVID-19

Коронавирусный карантин пока ограничит возможность восхождения альпинистов на самую высокую вершину Земли

В Непале временно отменили полеты в регион Эвереста – в местном поселке Намче-Базар был зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом, сообщает местная ежедневная газета The Himalayan Times.

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После выявления у местного жителя COVID-19 власти приняли решение изолировать отдельные районы поселка, а также ограничить возможность восхождения на Джомолунгму.

Сегодня в Намче-Базар прибудет бригада врачей, чтобы провести массовое тестирование населения поселка на коронавирус.

Примечательно, что доступ на Эверест был закрыт из-за общего карантина еще весной и только в августе его открыли для туристических восхождений.

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Дарья Мостовая

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