Эверест снова закроют для туристов. В местной деревне выявлен новый случай COVID-19
Коронавирусный карантин пока ограничит возможность восхождения альпинистов на самую высокую вершину Земли
В Непале временно отменили полеты в регион Эвереста – в местном поселке Намче-Базар был зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом, сообщает местная ежедневная газета The Himalayan Times.
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После выявления у местного жителя COVID-19 власти приняли решение изолировать отдельные районы поселка, а также ограничить возможность восхождения на Джомолунгму.
Сегодня в Намче-Базар прибудет бригада врачей, чтобы провести массовое тестирование населения поселка на коронавирус.
Примечательно, что доступ на Эверест был закрыт из-за общего карантина еще весной и только в августе его открыли для туристических восхождений.
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