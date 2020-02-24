Зимний Эверест. Группа альпинистов пошла на экстремальное рекордное восхождение

Эверест (фото - pixabay.com)

Четверо альпинистов-шерп начали редкое зимнее восхождение на Эверест: их план - достичь вершины за пять дней со стороны Непала. Если у них получится, это будет мировой рекорд по самому короткому зимнему восхождению на Сагарматху (непальское название горы, - ред.) почти за 30 лет, пишет Reuters.

Во главе группы - опытный 34-летний Таши Лакпа Шерпа, который восемь раз поднимался на Эверест. Он говорит, что альпинисты осведомлены, насколько рискованно подниматься на высочайшую гору Земли зимой.

В последний раз зимнее восхождение на Эверест совершено в 1993-м. С той поры многие пытались достичь вершины в эту пору года, но тщетно.

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На акклиматизацию и подготовку к восхождению обычно отводится значительно больше времени, чем пять дней. Столь короткий срок - чрезвычайно рискованная затея, предостерегли в Непальской ассоциации альпинизма.

Сейчас на склонах горы находятся, помимо этой группы, еще две команды - из Германии и Испании.

В 1953-м Эверест впервые покорила связка новозеландского пчеловода Эдмунда Хиллари и шерпы Тенцинга Норгея.

С тех пор около 5000 человек достигли вершины, более 300 погибли на склонах.

Зимой температура в "зоне смерти" Эвереста может понижаться до -40*С.

Прошлый год на Эвересте был самым смертоносным с 2015-го: погибли 11 альпинистов, девять из них - с непальской стороны горы.

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