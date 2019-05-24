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24.05.2019, 11:56

Эверест за неделю забрал семь жизней

Эверест за неделю забрал семь жизней - Фото
Фото: pixabay.com

В 2019 году Непал выдал рекордный 381 пермит по $11 000 каждый: из-за такого числа туристов в узких местах популярных маршрутов образовываются пробки

Только за одну неделю при восхождении на высочайшую гору планеты Эверест погибли семь альпинистов. Об этом пишет AFP со ссылкой на данные туристического департамента Непала.

По информации властей, вчера на горе погибли два альпиниста из Индии.

52-летний Калпана Дас взошел на вершину, однако погиб вчера днем при спуске из-за возникшей на треке пробки: у самой вершины скопилось множество альпинистов, и он вынужден был стоять на месте 12 часов. Шерпы спустили туриста в лагерь №4, где он скончался от истощения. 27-летний Нихал Багван также погиб на обратном пути.

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Организаторы восхождения позднее заявили, что погибли не двое, а трое. Также лишился жизни неназванный 65-летний австриец, который умер на северной стороне горы со стороны Тибета.

22 мая на горе погибли индиец и американец, а ранее - еще один индиец и ирландец.

Каждый турист обязан идти наверх минимум с одним местным гидом.

Год назад на Эвересте спасли украинских альпинистов. В этом году Непал отправляет команду для очистки горы от мусора и трупов. В начале мая при восхождении на Эльбрус в РФ погиб украинский альпинист.

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Теги: туризм, смерть, альпинизм, эверест, гора
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