Непал снаряжает команду для очистки Эвереста от мусора и трупов

Вчера, 11 апреля, Непал принял решение отправить спецкоманду на Эверест, чтобы собрать мусор и извлечь трупы, усеивающие самый высокий пик в мире. Об этом пишет AFP.

"Десятилетия коммерческого альпинизма превратили гору в самую высокую мусорную свалку в мире, так как все больше богатых альпинистов уделяют минимальное внимание тем отвратительным следам, которые они оставляют после себя. Флуоресцентные палатки, выброшенное альпинистское снаряжение, пустые баллоны для кислорода и человеческие экскременты загрязняют протоптанный маршрут до вершины на высоте 8848 м", - пишет агентство.

Реклама

По словам начальника отдела туризма Непала Данду Раджа Гимира, в стране гордятся Эверестом, но при этом регулярно слышат обвинения в том, что гору никак не очищают.

Чтобы решить эту проблему, правительство объединило усилия с ассоциациями альпинистов, армией и местными волонтерскими организациями. Команда из 14 человек отправится ​​в базовый лагерь Эвереста 25 апреля, из задание - вывезти 11 тонн мусора.

Восемь участников затем поднимутся в Лагерь №2 на высоте 6400 м, а команды из трех человек по очереди будут подниматься в Лагерь №4 на 7950 м, где проведут 15 дней, собирая мусор на склонах.

"Это невозможно проделать все всего за год. Мы должны продолжать это и в дальнейшем", - сказал шерпа Санта Бир из Непальской ассоциации альпинизма.

Видео: South China Morning Post