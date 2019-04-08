На Эверест отправят экспедицию, которая уточнит высоту горы

Фото: EPA

Власти Непала отправят на Эверест команду альпинистов, которые должны определить точную высоту горы и положить конец спорам по этому вопросу. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что четверо альпинистов начнут восхождение в среду, 10 апреля, а подготовка к экспедиции велась еще с 2017 года.

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Официально высота Эвереста составляет 8848 метров - эта показатель в 1954 году зафиксировала экспедиция альпинистов. Однако некоторые ученые считают, что после мощного землетрясения в 2015 году гора осела.

"Мы отправляем команду, потому что после землетрясения возникли вопросы по высоте Эвереста", - сказал координатор экспедиции из отдела геодезистов Сушил Дангол.

По его словам, члены экспедиции имеют современное оборудование для точного измерения высоты.

"Работать в этой местности будет непросто, но мы уверены, что миссия будет успешной", - заявил Дангол.

В середине февраля сообщалось, что власти Китая решили частично закрыть доступ для туристов к самой высокой горе мира - Эверест (Джомолунгма) на неопределенный срок. Такое решение принято для того, чтобы убрать мусор, накопившийся в базовом лагере Эвереста в Тибете.