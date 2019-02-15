Превратили в свалку: Китай закрывает доступ на Эверест - видео

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Доступ закрыт частично, на неопределенный срок

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Власти Китая решили частично закрыть доступ для туристов к самой высокой горе мира - горы Эверест (Джомолунгма) на неопределенный срок. Такое решение принято для того, чтобы убрать мусор, накопилось в базовом лагере Эвереста в Тибете. Об этом сообщает South China Morning Post.

Теперь обычные туристы не смогут подниматься на гору, им будет разрешено посещать районы вокруг монастыря Ронгпо на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря.

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Отправляться в базовый лагерь на высоте 5,2 тысячи метров и выше смогут только альпинисты со специальными разрешениями. Их обяжут убирать за собой мусор.

Общее количество альпинистов, которым в этом году разрешено подниматься на гору со стороны Тибета, ограничено до 300 человек.

Предварительное решение о закрытии горы в январе приняли власти Тибетского автономного региона Китая. По данным администрации региона, в 2018 году работники собрали 8,4 тонны мусора в базовом лагере. В регионах ниже 5,2 тысячи метров было собрано 335 тонн отходов.

Сообщается, что базовый лагерь в Тибете в 2015 году посетили более 40 тысяч альпинистов и туристов.

Базовый лагерь Эвереста состоит из двух лагерей, расположенных с разных сторон горы в разных государствах. Южный расположен на территории Непала на высоте 5364 метров, а северный - на территории Китая на высоте 5150 метров. Эти лагеря являются главными опорными пунктами для альпинистов, отправившихся покорять вершину. В зависимости от маршрута восхождения на Джомолунгму, используется тот или иной лагерь. Отдых в лагере в течение нескольких дней является обязательным для всех альпинистов с целью акклиматизации и предотвращения высотной болезни.

С 2014 года постановлением министерства туризма и гражданской авиации Непала было принято решение о том, что каждый альпинист, поднимающийся на Эверест, по возвращении должен вынести со склона горы не менее 8 килограммов мусора.

В мая 2018 года украинские альпинисты Роман Городечный и Тарас Поздний, которые покорили самую высокую вершину мира - Эверест - и застряли на высоте 6400 м из-за резкого ухудшения самочувствия, были спасены. 

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Теги: экология, эверест, альпинисты, мусор
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