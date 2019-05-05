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05.05.2019, 16:54

МЧС РФ заявило, что на Эльбрусе погиб украинский альпинист

МЧС РФ заявило, что на Эльбрусе погиб украинский альпинист - Фото
Фото: pixabay.com

Мужчина – 1985 года рождения. Он и другие альпинисты находились на высоте 3500 метров

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Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике сообщает, что на горе Эльбрус - "по предварительным, данным альпинист из Украины без признаков жизни".

Сообщение о том, что альпинист потерял сознание поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС сегодня в 11:28.

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Мужчина – 1985 года рождения. Он и другие альпинисты находились на высоте 3500 метров.

Для эвакуации альпиниста отправили 14 спасателей и две единицы техники.

По состоянию на 14:30 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели МЧС спустили тело альпиниста на поляну Азау и передали оперативно-следственной группе ОМВД России по Эльбрусскому району.

22 апреля сообщалось, что в Карпатах снова потерялись двое туристов.

Читайте также: "Давал краба". В ГСЧС рассказали о  спасении лыжника в Карпатах

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Теги: мчс рф, альпинист, Эльбрус
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