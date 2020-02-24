В Карпатах заблудилась группа туристов

Фото: Снеголавинная станция Пожежевская

В Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа туристов из пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня утром один из них спустился самостоятельно.

"В 05:10 24 февраля один из туристов вышел на связь и сообщил, что самостоятельно спустился", - уточнили в пресс-службе.

Для поиска и оказания помощи привлекли 15 человек личного состава и три единицы техники спасателей

По данным УкрГидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (третий уровень).

Сколевском районе Львовской области спасатели проводили мероприятия по снятию туристов с подъемника, который остановился на горе Погар. 17 января в

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