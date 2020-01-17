В Карпатах на горе Погар туристы застряли на подъемнике

Люди, снятые с неисправного подъемника (Фото: ГСЧС)

В Сколевском районе Львовской области спасатели проводят мероприятия по снятию туристов с подъемника, который остановился на горе Погар. Об этом сообщает ГСЧС.

Информация о том, что вблизи пгт Славское на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога), поступила в ГСЧС около 17:00.

Отмечается, что предварительная причина остановки - неисправность редуктора.

По состоянию на 18:00, с подъемника сняли 11 человек, в числе которых трое детей. На подъемнике оставалось еще ориентировочно 14 человек.

Спасательные работы продолжаются.

От ГСЧС работают 14 горных спасателей и три единицы техники.

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