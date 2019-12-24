Теплая зима. В Карпатах не могут уснуть медведи – фото

Фото - НПП Синевир, Facebook

Из 32 медведей реабилитационного центра Синевирского национального парка в спячку впали лишь трое. Об этом сообщает пресс-служба парка в Facebook.

Сотрудники парка объясняют, что спячка медведей зависит от температурного режима. Сейчас же в Карпатах слишком тепло, "настоящая зима" продержалась не более недели.

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При этом в парке отмечают: медведи из реабилитационного центра всю жизнь прожили в неволе, а потому явление зимней спячки для них неизвестно. Однако в прошлом году уснула большая часть косолапых.

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