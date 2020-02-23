В горах опасно. В Карпатах – высокая вероятность схода лавин: инфографика

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На 24 февраля в Карпатах объявлено штормовое предупреждение и значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает в Facebook отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отмечается, что значительная опасность схода снежных лавин (3 уровень) ожидается в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей.

Сообщается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

В горах Львовской и Черновицкой областей 24 февраля сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

В Укргидрометцетре настойчиво советуют воздержаться от походов на высокогорье.

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