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В горах опасно. В Карпатах – высокая вероятность схода лавин: инфографика

В горах опасно. В Карпатах – высокая вероятность схода лавин: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
23.02.2020, 21:30

Значительная опасность схода снежных лавин (3 уровень) ожидается в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей

На 24 февраля в Карпатах объявлено штормовое предупреждение и значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает в Facebook отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отмечается, что значительная опасность схода снежных лавин (3 уровень) ожидается в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей.

Сообщается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

В горах Львовской и Черновицкой областей 24 февраля сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).  

В Укргидрометцетре настойчиво советуют воздержаться от походов на высокогорье.

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Медведева Наталия
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