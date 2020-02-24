В Украину идет циклон Юлия: штормовой ветер, дождь, снег - погода

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

24 февраля циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный "удар" примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская область, Запорожье", - уточнила Диденко.

По ее словам, штормовой ветер прогнозируется в большинстве областей Украины, он будет достигать порывов 15-28 м/с

В Киеве сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег.

Фото: meteo.gov.ua

Днем в Киеве осадки ослабнут и прекратятся. Но сильный ветер останется на протяжении всего дня.

В ГСЧС предупредили, что в Карпатах – снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 40 м/с.

Осложнение погодных условий будет соответствовать II (оранжевому) уровню опасности.

21 февраля сообщалось, что в Украину идет атмосферный фронт.

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