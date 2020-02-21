В Украину идет атмосферный фронт: погода ухудшится - карта

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Сегодня, 21 февраля, осадки вероятны в западных областях и на востоке, кроме Харьковской области, с 23 февраля ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории осадков не ожидается. Ветер юго-западный, на юге и востоке Украины – восточный, максимум умеренный.

Фото: meteo.gov.ua

"Атмосферное полет над Украиной - преимущественно антициклональное (кроме запада), ветер - не сильный, могут возникнуть местами туманы, которые будут ухудшать видимость, и изморозь", - уточнила Диденко.

Температура воздуха днем ​ + 8 градусов, в восточных областях + 1, + 4 градуса. В Киеве - переменная облачность, без существенных осадков, днем ​​+5 градусов.

По словам Диденко, 23 февраля атмосферные фронты принесут осложнение погоды - осадки и сильный ветер.