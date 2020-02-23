Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украину идет циклон Ксантипп. Погода резко ухудшится: карты

В Украину идет циклон Ксантипп. Погода резко ухудшится: карты - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
23.02.2020, 08:43

По прогнозам Укргидрометцентра, 23-24 февраля ожидается штормовой ветер, мокрый снег с дождем

Атмосферный фронт циклона Ксантипп сегодня достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23-го февраля в большинстве областей, разве что юг окажется под влиянием антициклона Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, ветер западного направления до штормовых порывов, может усилится до 15-20 м/с и выше, в Карпатах до 30 м/с.

Температура воздуха ожидается в пределах + 3, + 9 градусов с последующим снижением в понедельник до + 2, + 5 градусов.

24 февраля прогнозируются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный, штормовой ветер может быть со скоростью 22-28 м /с, а в Карпатах даже до 40 м /с.

Фото: meteo.gov.ua

  • 21 февраля сообщалось, что в Украину идет атмосферный фронт.

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
ветер погода снег карта циклон Ксантипп
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 