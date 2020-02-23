В Украину идет циклон Ксантипп. Погода резко ухудшится: карты

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Атмосферный фронт циклона Ксантипп сегодня достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23-го февраля в большинстве областей, разве что юг окажется под влиянием антициклона Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, ветер западного направления до штормовых порывов, может усилится до 15-20 м/с и выше, в Карпатах до 30 м/с.

Температура воздуха ожидается в пределах + 3, + 9 градусов с последующим снижением в понедельник до + 2, + 5 градусов.

24 февраля прогнозируются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный, штормовой ветер может быть со скоростью 22-28 м /с, а в Карпатах даже до 40 м /с.

Фото: meteo.gov.ua

21 февраля сообщалось, что в Украину идет атмосферный фронт.