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Какие страны ждут Украину в Евросоюзе и кого мы считаем друзьями: результаты опроса

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 16:44
Какие страны ждут Украину в Евросоюзе и кого мы считаем друзьями: результаты опроса - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Большинство украинцев считают наиболее дружественными странами Польшу и Чехию. А среди лидеров поддержки вступления Украины в Евросоюз также называли Литву. Такие данные опроса опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который проведен вместе с Киевским международным институтом социологии.

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Опрос проводился по заказу Института центральноевропейской стратегии.

Украинцы ответили на вопрос: какая, по их мнению, страна поддерживает вступление Украины в Евросоюз?

  • Польша – 58,8%
  • Литва – 56,3%
  • Чехия – 46,6%
  • Германия – 46,5%
  • Словакия – 43,3%
  • Молдова – 42,8%
  • Австрия – 37,7%
  • Румыния – 34,3%
  • Венгрия – 28,3%
  • Никакая из стран не поддерживает – 14,9%
  • Сложно сказать – 12,1%

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Фото – Фонд

Также респонденты оценили, как относятся к Украине различные страны Европы.

Большинство респондентов считают, что Польша, Румыния, Словакия и Чехия относятся к Украине преимущественно дружески или нейтрально. Наиболее скептическую оценку об отношении к Украине получила Венгрия. По мнению опрошенных, у венгров наименее дружественное отношение к украинцам

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Фото – Фонд

Украинцев социологи спросили, граждан какой страны вы хотели бы принять у себя в гостях?

  • Польша – 74,3%
  • Германия – 73,6%
  • Чехия – 72,3%
  • Литва – 69,0%
  • Австрия – 67,7%
  • Словакия – 66,4%
  • Молдова – 59,0%
  • Венгрия – 58,6%
  • Румыния – 53,6%
  • Никакой страны – 10,0%
  • Не знаю – 0,5%

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Фото – Фонд

Участники опроса ответили на вопрос: в какую страну вы бы поехали работать?

  • Германия – 47,8%
  • Чехия – 38,1%
  • Австрия – 32,4%
  • Польша – 31,3%
  • Литва – 23,8%
  • Словакия – 21,8%
  • Венгрия – 13,4%
  • Румыния – 7,8%
  • Молдова – 6,7%
  • Ни в какую из этих стран – 32,7%
  • Сложно сказать – 0,6%

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Фото – Фонд

Опрос проводился по телефону с 22 октября по 12 ноября 2021 года. Всего опросили 2003 респондента от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность – от 1,5% до 2,4%.

  • В начале декабря 2021-го опрос показал, что почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства. 
  • Глобальный опрос, проведенный Организацией объединенных наций по случаю своего 75-летия, показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19. 
  • Украинская климатическая сеть обнародовала данные опроса: за последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился. 

Читайте также: За какую сумму украинцы готовы продать голос. Взять деньги согласны около 30% – опрос

Яна Катасонова
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