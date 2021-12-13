Какие страны ждут Украину в Евросоюзе и кого мы считаем друзьями: результаты опроса
Большинство украинцев считают наиболее дружественными странами Польшу и Чехию. А среди лидеров поддержки вступления Украины в Евросоюз также называли Литву. Такие данные опроса опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который проведен вместе с Киевским международным институтом социологии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Опрос проводился по заказу Института центральноевропейской стратегии.
Украинцы ответили на вопрос: какая, по их мнению, страна поддерживает вступление Украины в Евросоюз?
- Польша – 58,8%
- Литва – 56,3%
- Чехия – 46,6%
- Германия – 46,5%
- Словакия – 43,3%
- Молдова – 42,8%
- Австрия – 37,7%
- Румыния – 34,3%
- Венгрия – 28,3%
- Никакая из стран не поддерживает – 14,9%
- Сложно сказать – 12,1%
Нажмите на фото, чтобы увеличить:
Также респонденты оценили, как относятся к Украине различные страны Европы.
Большинство респондентов считают, что Польша, Румыния, Словакия и Чехия относятся к Украине преимущественно дружески или нейтрально. Наиболее скептическую оценку об отношении к Украине получила Венгрия. По мнению опрошенных, у венгров наименее дружественное отношение к украинцам
Нажмите на фото, чтобы увеличить:
Украинцев социологи спросили, граждан какой страны вы хотели бы принять у себя в гостях?
- Польша – 74,3%
- Германия – 73,6%
- Чехия – 72,3%
- Литва – 69,0%
- Австрия – 67,7%
- Словакия – 66,4%
- Молдова – 59,0%
- Венгрия – 58,6%
- Румыния – 53,6%
- Никакой страны – 10,0%
- Не знаю – 0,5%
Нажмите на фото, чтобы увеличить:
Участники опроса ответили на вопрос: в какую страну вы бы поехали работать?
- Германия – 47,8%
- Чехия – 38,1%
- Австрия – 32,4%
- Польша – 31,3%
- Литва – 23,8%
- Словакия – 21,8%
- Венгрия – 13,4%
- Румыния – 7,8%
- Молдова – 6,7%
- Ни в какую из этих стран – 32,7%
- Сложно сказать – 0,6%
Нажмите на фото, чтобы увеличить:
Опрос проводился по телефону с 22 октября по 12 ноября 2021 года. Всего опросили 2003 респондента от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность – от 1,5% до 2,4%.
- В начале декабря 2021-го опрос показал, что почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства.
- Глобальный опрос, проведенный Организацией объединенных наций по случаю своего 75-летия, показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19.
- Украинская климатическая сеть обнародовала данные опроса: за последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился.
Читайте также: За какую сумму украинцы готовы продать голос. Взять деньги согласны около 30% – опрос
Комментарии