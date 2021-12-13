Какие страны ждут Украину в Евросоюзе и кого мы считаем друзьями: результаты опроса

Большинство украинцев считают наиболее дружественными странами Польшу и Чехию. А среди лидеров поддержки вступления Украины в Евросоюз также называли Литву. Такие данные опроса опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который проведен вместе с Киевским международным институтом социологии.

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Опрос проводился по заказу Института центральноевропейской стратегии.

Украинцы ответили на вопрос: какая, по их мнению, страна поддерживает вступление Украины в Евросоюз?

Польша – 58,8%

Литва – 56,3%

Чехия – 46,6%

Германия – 46,5%

Словакия – 43,3%

Молдова – 42,8%

Австрия – 37,7%

Румыния – 34,3%

Венгрия – 28,3%

Никакая из стран не поддерживает – 14,9%

Сложно сказать – 12,1%

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Также респонденты оценили, как относятся к Украине различные страны Европы.

Большинство респондентов считают, что Польша, Румыния, Словакия и Чехия относятся к Украине преимущественно дружески или нейтрально. Наиболее скептическую оценку об отношении к Украине получила Венгрия. По мнению опрошенных, у венгров наименее дружественное отношение к украинцам

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Украинцев социологи спросили, граждан какой страны вы хотели бы принять у себя в гостях?

Польша – 74,3%

Германия – 73,6%

Чехия – 72,3%

Литва – 69,0%

Австрия – 67,7%

Словакия – 66,4%

Молдова – 59,0%

Венгрия – 58,6%

Румыния – 53,6%

Никакой страны – 10,0%

Не знаю – 0,5%

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Участники опроса ответили на вопрос: в какую страну вы бы поехали работать?

Германия – 47,8%

Чехия – 38,1%

Австрия – 32,4%

Польша – 31,3%

Литва – 23,8%

Словакия – 21,8%

Венгрия – 13,4%

Румыния – 7,8%

Молдова – 6,7%

Ни в какую из этих стран – 32,7%

Сложно сказать – 0,6%

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Опрос проводился по телефону с 22 октября по 12 ноября 2021 года. Всего опросили 2003 респондента от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность – от 1,5% до 2,4%.

В начале декабря 2021-го опрос показал, что почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства.

Глобальный опрос, проведенный Организацией объединенных наций по случаю своего 75-летия, показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19.

Украинская климатическая сеть обнародовала данные опроса: за последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился.

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Яна Катасонова

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