UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба об отношениях с Венгрией: Мы всегда будем бить в ответ

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 12:24
Кулеба об отношениях с Венгрией: Мы всегда будем бить в ответ - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот видео МИД)

Украина выступает за дружбу с Венгрией, но всегда будет бить в ответ, если нарушаются ее национальные интересы. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя напряжение в отношениях с Будапештом после подписания венгерского контракта с Газпромом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба подчеркнул, что выступает за дружбу и сотрудничество. По его словам, Венгрия и Украина могут постоянно обмениваться резкими заявлениями, но это – часть большой политической игры.

"Мы готовы дружить, готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатически, безусловно", – сказал министр.

Кулебу также попросили прокомментировать заявление канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, где сказали, что надо продолжать блокировать вступление Украины в НАТО.

Глава МИД ответил, что это не новость, ведь Будапешт и ранее настаивал: вопрос НАТО должен решатся в комплексе с вопросом венгерского меньшинства на Закарпатье. По его словам, это непростой узел – и его надо развязывать по завитку.

Кулеба добавил, что Украина выступает за позитив и конструктив, но с полным уважением к позициям Украины.

Читайте также: "Это удар по Украине. Мы ответим". Кулеба отреагировал на газовый контракт Венгрии и РФ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
газ нато газпром Венгрия контракт виктор орбан дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 