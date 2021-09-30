Кулеба об отношениях с Венгрией: Мы всегда будем бить в ответ

Украина выступает за дружбу с Венгрией, но всегда будет бить в ответ, если нарушаются ее национальные интересы. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя напряжение в отношениях с Будапештом после подписания венгерского контракта с Газпромом.

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Кулеба подчеркнул, что выступает за дружбу и сотрудничество. По его словам, Венгрия и Украина могут постоянно обмениваться резкими заявлениями, но это – часть большой политической игры.

"Мы готовы дружить, готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатически, безусловно", – сказал министр.

Кулебу также попросили прокомментировать заявление канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, где сказали, что надо продолжать блокировать вступление Украины в НАТО.

Глава МИД ответил, что это не новость, ведь Будапешт и ранее настаивал: вопрос НАТО должен решатся в комплексе с вопросом венгерского меньшинства на Закарпатье. По его словам, это непростой узел – и его надо развязывать по завитку.

Кулеба добавил, что Украина выступает за позитив и конструктив, но с полным уважением к позициям Украины.

В мае 2021-го после встречи с Дмитрием Кулебой Сийярто заявил, что в отношениях с Украиной был достигнут прогресс, который дает повод "для осторожного оптимизма".

27 сентября Венгрия подписала контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины.

МИД Украины раскритиковал сделку Венгрии и Газпрома, а также отменил запланированное на 29-30 сентября заседание межправительственной комиссии. 28 сентября МИД Венгрии вызвал посла Украины. В ответ МИД Украины зеркально вызвало посла Венгрии в Украине.

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Марк Сировой

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