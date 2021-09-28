"Примем решительные меры". МИД зеркально вызвал посла Венгрии на фоне скандала с Газпромом

На фоне скандала с соглашением Венгрии и Газпрома Министерство иностранных дел Украины зеркально вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Об этом сообщил LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Могу подтвердить вызов украинского посла в Будапеште. МИД Украины аналогично вызывает посла Венгрии в Киеве", – сказал он.

По словам Николенко, в МИД донесут Ийдярто принципиальную позицию:

– транспортировка газа в обход Украины подрывает украинскую нацбезопасность и энергетическую безопасность Европы;

– соглашение Венгрии с Газпромом наносит серьезный удар по украинско-венгерским отношениям.

Украина будет принимать решительные меры для защиты нацинтересов, добавил спикер МИД.

27 сентября Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины до 2036 года.

МИД Украины раскритиковал сделку Венгрии и Газпрома, а также отменил запланированное на 29-30 сентября заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Сегодня МИД Венгрии вызвал посла Украины.

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Марк Сировой , Владислав Сердюк

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