Венгрия вызвала украинского посла из-за критики ее газового контракта с Газпромом
28.09.2021, 11:44
Петер Сийярто (Фото: Mary Altaffer/EPA)
Венгрия вызвала посла Украины в Будапеште из-за недовольства официального Киева сделкой венгерского правительства с РФ на поставки газа в обход украинской газотранспортной системы. Об этом написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто у себя в Facebook.
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Он назвал решение украинского правительства осудить контракт Венгрия-РФ "глубоко возмутительным".
"Мы считаем это серьезным нарушением интересов национальной безопасности и желанием помешать безопасному газоснабжению нашей страны", – написал он.
Сийярто добавил, что видит в действиях Украины "попытку нарушить венгерский суверенитет" – и потому вызывает посла Украины.
СПРАВКА. 27 сентября 2021 года Венгрия согласовала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год. При этом 3,5 млрд будут поступать через Сербию по газопроводу Турецкий поток и его сухопутным продолжением и 1 млрд – через Австрию.
- Вчера, 27 сентября, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит на геополитический удар, который нанесен ей подписанием контракта между Венгрией и Россией о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.
- Также в этот день стало известно, что газовый монополист Турции Botas обсуждает с Газпромом условия нового контракта на поставку российского газа по Турецкому потоку на следующие три года.
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