"Удивлены и разочарованы". МИД Украины раскритиковал Венгрию за контракт с Газпромом

В украинском МИД заявили, что "удивлены и разочарованы" решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины. Об этом говорится в заявлении министерства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Однако сегодня МИД инициировал перенос заседания, потому что соглашение "будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы".

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

30 августа 2021 года Венгрия согласовала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб.м. газа в год.

Сегодня в Кремле заявили, что Газпром готов увеличивать поставки газа в Европу.

Также Турция обсуждает новый контракт с Газпромом.

Читайте также: Витренко назвал обязательное условие сертификации Северного потока-2

Владислава Михайленко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.