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"Удивлены и разочарованы". МИД Украины раскритиковал Венгрию за контракт с Газпромом

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 15:44
Фото: depositphotos.com

В украинском МИД заявили, что "удивлены и разочарованы" решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины. Об этом говорится в заявлении министерства.

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"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Однако сегодня МИД инициировал перенос заседания, потому что соглашение "будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы".

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

  • 30 августа 2021 года Венгрия согласовала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб.м. газа в год. 
  • Сегодня в Кремле заявили, что Газпром готов увеличивать поставки газа в Европу.
  • Также Турция обсуждает новый контракт с Газпромом.

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Владислава Михайленко
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МИД газ газпром Венгрия концерн поставки
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