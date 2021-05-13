Сийярто заявил об "осторожном оптимизме" в отношениях с Украиной

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой заявил, что в отношениях с Украиной был достигнут прогресс, который дает повод "для осторожного оптимизма". Об этом пишет hirado.hu.

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По словам главы венгерского МИД, отношения между странами в последнее время не развивались по позитивному сценарию.

Он отметил, что после второй встречи венгерско-украинской рабочей группы по образованию был достигнут прогресс в переговорах.

"Кажется, что намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении при нынешней украинской системе образования", – сказал Сийярто.

СПРАВКА. Языковой вопрос – основной камень преткновения в контактах Украины и Венгрии. Отношения начали ухудшаться в 2017 году – Верховная Рада . Языковой вопрос – основной камень преткновения в контактах Украины и Венгрии. Отношения начали ухудшаться в 2017 году – Верховная Рада приняла закон об образовании, предусматривающий расширение обучения на украинском языке в школах (в частности в тех, где оно происходит на языках нацменьшинств). Будапешт заявил, что Киев, по их мнению, нарушает права этнических венгров и заблокировал работу комиссии Украина-НАТО. Подробнее читайте в статье LIGA.net

Он добавил, что был также достигнут прогресс в отношении так называемого соглашения об эквивалентности взаимного признания дипломов, квалификаций и профессиональных квалификаций. Текст документа уже заверен, говорит он.

Кулеба в Twitter отметил, что Сийярто принял приглашение поехать на Донбасс после того, как Венгрия начнет председательствовать в Комитете министров Совета Европы в мае. Также он написал, что страны заключат соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы граждане обеих стран могли путешествовать безопасно.

Радий, що Петер прийняв моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні 2/2 pic.twitter.com/jFyAlj3X8K — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2021

25 октября 2020 года, во время местных выборов в Украине, в МИД Венгрии призвали жителей Закарпатья проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны".

30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители заявили, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

После этого Сийярто записал видео с критикой действий СБУ, в котором пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.

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Станислав Стороженко

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