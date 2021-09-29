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В Венгрии заявили о дальнейшем блокировании вступления Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 21:25
В Венгрии заявили о дальнейшем блокировании вступления Украины в НАТО - Фото
Гергей Гуйяш (фото - EPA)

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику его страны, и что Будапешт будет продолжать блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

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"Месть Украины произошла задолго до газового соглашения с русскими, поскольку Украина грубо ограничила использование родного языка венгров на Закарпатье, внеся поправки в закон об образовании, и не допустила никакого международного мнения по этой поправке, поэтому Венгрия должна продолжать блокировать переговоры о вступлении в НАТО", – сказал Гуйяш.

По его мнению, неприемлемо, когда одна страна хочет участвовать в энергетической политике другой суверенной страны.

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Вадим Ребрина
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нато газпром Венгрия
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