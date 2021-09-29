В Венгрии заявили о дальнейшем блокировании вступления Украины в НАТО

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику его страны, и что Будапешт будет продолжать блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

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"Месть Украины произошла задолго до газового соглашения с русскими, поскольку Украина грубо ограничила использование родного языка венгров на Закарпатье, внеся поправки в закон об образовании, и не допустила никакого международного мнения по этой поправке, поэтому Венгрия должна продолжать блокировать переговоры о вступлении в НАТО", – сказал Гуйяш.

По его мнению, неприемлемо, когда одна страна хочет участвовать в энергетической политике другой суверенной страны.

В мае 2021-го после встречи с Дмитрием Кулебой Сийярто заявил, что в отношениях с Украиной был достигнут прогресс, который дает повод "для осторожного оптимизма".

27 сентября Венгрия подписала контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины.

МИД Украины раскритиковал сделку Венгрии и Газпрома, а также отменил запланированное на 29-30 сентября заседание межправительственной комиссии. 28 сентября МИД Венгрии вызвал посла Украины. В ответ МИД Украины зеркально вызвало посла Венгрии в Украине.

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Вадим Ребрина

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