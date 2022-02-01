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Путин пообещал Орбану: В этом году проблемы с газом будут у многих в Европе, кроме Венгрии

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 20:56
Путин пообещал Орбану: В этом году проблемы с газом будут у многих в Европе, кроме Венгрии - Фото
Владимир Путин (Скриншот видео)

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году проблемы с газом будут у многих в Европе, кроме Венгрии. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Путин и Орбан заявили, что Москва и Будапешт приблизились к договоренности об увеличении поставок газа из России в Венгрию на 1 млрд кубометров.

"Объемы газа в ПХГ Европы сократились примерно до 40% физических объемов, и на следующий год будут, наверно, возникать проблемы у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут, потому что мы объемы дополнительные согласуем", – сказал Путин.

По словам Путина, контракты на поставки российского газа в Венгрию перезаключены до 2036 года, Будапешт покупает газ у РФ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе.

Вопрос поставок дополнительных объемов газа из РФ в Венгрию будет согласован в начале апреля, сказал Путин.

Россия и Венгрия договорились продолжить сотрудничество в разных сферах промышленности – нефтепереработке, атомной энергетике, транспорте, медицине и т.д.

  • 27 января глава МИД Венгрии Петера Сийярто  заявил, что если в Украине "не изменится отношение к правам нацменьшинств", то Венгрия может ограничить ее поддержку, причем даже в случае нового вторжения России.
  • У Дмитрия Кулебы сообщили, что нет оснований для таких обвинений, и призвали Будапешт не нагнетать и разблокировать путь Украины в НАТО на фоне угрозы нового вторжения России.
  • Ранее сегодня депутаты Европарламента подвергли критике Орбана за его сегодняшнюю встречу с Путиным. Депутаты считают, что Орбан ставит под угрозу единство Евросоюза перед лицом российской военной эскалации.
Наталия Медведева
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