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В Европарламенте раскритиковали Орбана за переговоры с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 15:16
В Европарламенте раскритиковали Орбана за переговоры с Путиным - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Депутаты Европарламента подвергли критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его сегодняшнюю встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. Депутаты считают, что Орбан ставит под угрозу единство Евросоюза перед лицом российской военной эскалации, пишет Euronews.

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"Виктор Орбан подрывает совместные решения в Брюсселе, продолжая накладывать на них вето", – заявил депутат Европарламента от Венгрии Мартон Дьендьеши. Относительно поездки Орбана в Москву он сказал, что в дипломатии имеют важное значение не только контекст встречи на высоком уровне, но и даже сам факт встречи.

Дьендьеши считает, что Орбан, вместо того чтобы участвовать в разработке оборонительной стратегии НАТО и ЕС, ведет переговоры с Россией, и это "граничит с государственной изменой".

Депутат от Франции Натали Луазо, которая в составе делегации Европарламента приезжала с визитом поддержки в Киев, заявила, что Орбан "не должен ставить под угрозу единство ЕС".

"Нет сомнений, что Путин пытается нас разделить. И я искренне надеюсь, что Виктор Орбан осознает, что поставлено на карту, и будет придерживаться идеи единства Евросоюза", — сказала Луазо.

Сам Орбан утверждает, что переговоры в Москве необходимы лишь для того, чтобы получать из России дешевый газ в условиях резкого скачка цен на энергоносители в Европе.

1 октября 2021 года Орбан заявил, что не может принимать во внимание точку зрения Украины по сделке венгерского правительства с РФ на поставку газа в обход украинской газотранспортной системы. "Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с россиянами", – сказал Орбан.

СПРАВКА. Виктор Орбан – венгерский политик, возглавляющий с 2010 года должность премьер-министра. В мае 2014 года Орбан заявил о необходимости определенной "автономии" для венгерского нацменьшинства в Закарпатье, в частности, предлагал двойное гражданство. Эти высказывания были осуждены украинским МИД.
  • 27 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия может ограничить поддержку Украины, в том числе необходимую на фоне угрозы нового вторжения России, если Киев не изменит отношение к правам венгерских нацменьшинств.
Сергей Бережной
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