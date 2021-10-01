"Позицию Украины принять не могу". Орбан ответил на критику сделки Венгрии с Газпромом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины сделки венгерского правительства с РФ на поставки газа в обход украинской газотранспортной системы. Об этом сообщает Reuters.
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Орбан заявил, что не может принимать во внимание точку зрения Украины.
"Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими", – сказал Орбан.
Он добавил, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями. По его словам, они были бы вынуждены платить более высокие цены на газ без нового соглашения.
"На газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского", — сказал премьер.
- 27 сентября 2021 года Венгрия согласовала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет.
- МИД Украины раскритиковал сделку Венгрии и Газпрома, а также отменил запланированное на 29-30 сентября заседание Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
- 28 сентября в Венгрии вызвали посла Украины для разъяснений реакции на венгерско-российский контракт. В ответ украинский МИД зеркально вызвал посла Венгрии.
- На фоне скандала 29 сентября у Орбана пригрозили продолжать блокировать вступление Украины в НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, что Венгрия делала это и раньше – из-за ситуации с венграми на Закарпатье.
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