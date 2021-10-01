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"Позицию Украины принять не могу". Орбан ответил на критику сделки Венгрии с Газпромом

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 16:50
Виктор Орбан (Фото: Zoltan Mathe/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины сделки венгерского правительства с РФ на поставки газа в обход украинской газотранспортной системы. Об этом сообщает Reuters.

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Орбан заявил, что не может принимать во внимание точку зрения Украины.

"Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими", – сказал Орбан.

Он добавил, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями. По его словам, они были бы вынуждены платить более высокие цены на газ без нового соглашения.

"На газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского", — сказал премьер.

Читайте также: Венгрия и Газпром подписали газовый контракт. А что такого? Для нас – ситуация сложная

Елизавета Кумбер
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