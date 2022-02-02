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Дополнительные войска США в ближайшие дни будут в Европе, Байден одобрил – CNN

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 16:45
Дополнительные войска США в ближайшие дни будут в Европе, Байден одобрил – CNN - Фото
Фото: EPA/VALDA KALNINA

Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных американских военных сил в Восточной Европе, и Пентагон, как ожидается, объявит, что войска будут развернуты в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица.

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По словам собеседников CNN, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые ощущают угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Как ожидается, Пентагон объявит, что тысячи дополнительных военнослужащих США будут развернуты в передовых точках в Европе.

По словам источников, около 2000 американских военнослужащих отправятся в Польшу и еще несколько тысяч – в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.

США привели 8500 военнослужащих в повышенную боевую готовность. В то же время в Европе у США и НАТО уже есть десятки тысяч других военнослужащих, которые можно использовать для дополнительного развертывания у восточноевропейских союзников.

Источники CNN сообщили, что часть из войск, которые будут развернуты в ближайшее время, уже находятся в Европе, а другие прибудут из США – из числа находящихся в состоянии повышенной боевой готовности.

Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО пока не привлекает многонациональные силы реагирования.

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Наталия Медведева
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