Британия решила удвоить свой военный контингент в Эстонии – посол

Великобритания в этом месяце может отправить в Эстонию дополнительный контингент военнослужащих, удвоив количество своих войск в стране. Об этом сообщил британский посол в Эстонии Росс Аллен, передает ERR.

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По его словам, подготовка переброски контингента уже началась, и около 850 военнослужащих могут прибыть в Эстонию в феврале.

"По нашему плану первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, как уже размещена в Эстонии", – сказал посол.

По его словам, длительность нахождения дополнительного контингента в Эстонии зависит об обстоятельств – это может быть два-три месяца, а потом Британия вместе с эстонскими партнерами оценит ситуацию с безопасностью в регионе и примет соответствующее решение.

Сейчас в восточноевропейских странах НАТО находится более 1000 британских военнослужащих: 900 в Эстонии и 150 в Польше.

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Оксана Житнюк

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